Türkiye birincisine bir altın hediyesi de milli eğitimden

Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu 7-B sınıfı öğrencisi Ela Nur Özdemir, 2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştu. Okul yönetimi ve okul aile birliği, Özdemir’in bu başarısını altın hediye ederek ödüllendirmişti. Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt da, makamında misafir ettiği Türkiye birincisi Ela Nur Özdemir'i altınla ödüllendirdi.

Ela Nur’un başarısının kendilerini gururlandırdığını belirten Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, “Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu öğrencilerimizden Ela Nur Özdemir, önemli bir başarıya imza attı. Bu başarısıyla gurur duyduk. Diğer öğrencilerimize de örnek teşkil eden bu başarısını ödüllendirme adına altın hediye ettik. Azminden dolayı öğrencimizi kutluyoruz. Bu başarıda emeği geçen idarecilerimize, öğretmenlerimize ve ailesine de teşekkür ediyoruz. Kızımıza da bundan sonraki eğitim hayatında başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.