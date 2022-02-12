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Türkiye Barolar Birliği, elektrik zammının iptali için dava açtı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), vatandaşların belini büken faturalar nedeniyle elektrik zamlarının iptali için dava açtı.

Türkiye Barolar Birliği, elektrik zammının iptali için dava açtı
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Barolar Birliği'nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, elektriğin tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu şekilde ve düşük maliyetli verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

“Anayasa'ya, mevzuata, evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırı, fahiş elektrik zamları için iptal davası açılmıştır” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Elektrik, ticari bir mal değil kamusal ve toplumsal bir hizmettir ve bu sebeple de yaşam ve tüketici hakkı olarak kamu yararına uygun şekilde tüketiciye sunulmalıdır. Anayasa'ya, mevzuata, evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırı, fahiş elektrik zamları getiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından iptal davası açılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

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