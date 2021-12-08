Türk Sağlık-Sen: “Tüm sağlık çalışanlarının maaşlarına zam yapılmalı”

Elbistan Devlet Hastanesi’nde sendikaya üye personellerle birlikte bir basın açıklaması yapan Özer, “Sağlık bir bütündür parçalanamaz” diyerek sağlık çalışanlarını yok saymanın, onların yaşadığı ekonomik sıkıntıyı görmezden gelmenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, yaptığı açıklamada, sadece doktorları kapsayan bir ücret artışının, 38 sağlık branşını yok saymak anlamına geldiğini belirtti.

Özer, şöyle konuştu:

“Sağlık bir bütündür parçalanamaz. Yetkililerin de bu durumu bilip buna göre karar almasını beklemekteyiz. Hiç kimsenin sağlık çalışanlarının motivasyonunu ve iş barışını bozmaya hakkı yoktur. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı açıklamada; pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin Türk Lirası artış yaptığını ifade etmişti. Doktorlarımızın ücretlerindeki artış zaruridir. Ancak bu zaruretin ebe, hemşire, sağlık memuru, ATT, memur, hizmetli ve sağlık çalışanlarının tamamı içinde geçerli olması gereklidir. Tüm sağlık mensuplarının ücretlerinde artış yapılmalıdır. 38 sağlık branşını yok sayan bir Sağlık Bakanlığı anlayışını kabul etmemiz mümkün değildir.

Türk Sağlık-Sen olarak tüm sağlık çalışanlarının ekonomik sıkıntı yaşadığını ve hepsinin ücretlerine zam yapılması gerektiğini ifade ettik ve ediyoruz. Ancak, Sayın Bakanın açıklamasından birkaç saat sonra jet hızında bir önerge ile söz konusu düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Böylesine bir süratle yapılan düzenleme ile sağlık çalışanlarını yok saymak, onların yaşadığı ekonomik sıkıntıyı görmezden gelmek, kayıplarını dikkate almamak kabul edilemezdir. Çünkü ekonomik olarak tüm sağlık çalışanlarının ciddi kayıpları vardır. Bu durum mutlaka düzeltilmeli, kayıplar telafi edilmelidir. Aynı hızla tüm çalışanlar için de iyileştirme yapılmasını beklemekteyiz. Ayrıca bu konuyla ilgili tüm doktorlarımızdan da destek beklemekteyiz.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenen ve pandemi sürecinde canla ve başla görev yaptığını hatırlatan Özer, “İki yıldır gece gündüz durmadan pandemi illetiyle mücadele eden hekimlerimizle birlikte; hemşire, ebe, laborant, röntgen, hizmetli, memur ve tüm sağlık çalışanları değil miydi? Yıllık izinlerimiz iptal edilirken bizler sağlık çalışanıydık. Tüm kurumlar esnek mesai ile çalışırken biz tam zamanlı çalışırken sağlık çalışanıydık, eşi karantinaya alınırken çalışan bizlerdik. Çünkü bizler sağlık çalışanıydık. Sayın Bakanım ne oldu da bizler sağlık çalışanı olmaktan çıktık. Alkışlar bizim için değil miydi? Hakkınız ödenmez diyen siz değil miydiniz? Hakkımızı alana kadar haklı mücadelemize devam edeceğiz. Neden çalışmaya gelince çalışalım diyorsunuz ama ücretlere gelince ayrım yapıyorsunuz?” sorularına cevap istedi.

Ayrımcılık yapılarak bir yere varılamayacağının altını çizen Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, “Şunu unutmayalım sağlık hizmetleri bir ekip işidir. Ekibin büyük bir bölümü görmezden gelinemez. Ücretlere yapılan bu zam bütün sağlık personelini kapsamalıdır. Ayrım yapılmamalıdır. Türkiye Kamu-Sen olarak bütün sağlık çalışanları için ek zam talep ettiğimiz ve bunu ısrarla vurguladığımız bir dönemde sağlık çalışanlarının arasında yapılacak bir ayrım kabul edilemez, mümkün değildir.

Ayrımcılık yapılarak, çalışma barışı bozularak hiçbir yere varılamaz. Yapılması gereken tek şey tüm sağlık çalışanları için geçerli makul kapsayıcı bir artıştır. Sayın Bakan bunun hayata geçmesi için çaba sarf etmelidir. Bütün sağlık çalışanlarının bu feryadını duymalıdır. Sağlık ordusu sadece bir meslek grubundan ibaret değildir. Yapılan bu ayrıma artık yeter deyince bardak taşmaktadır. Şunu açıkça ifade ediyorum ki sağlık çalışanlarını görmezden gelmek büyük bir hata olur, bu durum ivedilikle düzeltilmelidir.

Haksızlığa karşı mücadelemiz hiç durmadı durmayacaktır. Bu haklı mücadelemizi hep birlikte başaracağız. Sayın Sağlık Bakanımız sağlık çalışanlarına hakkınız ödenmez dedi ve hakkımızı ödemediği için Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’yı sağlık çalışanları olarak hep beraber alkışlıyoruz. Diplomasını aldığımız mesleğimiz için, ekmeğimiz için, emeğimiz için, alın terimiz için yapılan bu haksızlık giderilene kadar susmayacağız. Hakkımızı alana kadar durmayacak ve alanlarda olacağız” şeklinde konuştu.