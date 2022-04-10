Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177.yıl dönümü, ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da da törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı, 177.gurur yılını kutluyor. Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177.yıl dönümü kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler tarafından Kızılay’a kan bağışında bulunuldu. Hocazade ve Gariplik Mezarlığı’nda bulunan şehitlikteki şehit kabirlerini ziyaret edildi. Tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle sona erdi. Törende, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, “Polis; anayasa, kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerin kendisine verdiği yetkiyle cesaret, feragat ve fedakarlıkla gece gündüz demeden görevini yapmakta; devletin bekası, milletin huzuru ve güvenliği için kutsal yeminine bağlı olarak gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmemektedir” dedi.

Polisin, Türk milletinin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü koruması asıl amaç olarak gördüğünü vurgulayan Kayhan, “Polisin hedefi, öncelikle suçun işlenmesini önlemek; eğer suç işlenmişse suçla ilgili delillerle birlikte şüphelileri tespit ederek yakalamak ve adli mercilere teslim etmektir. Bu hizmetleri yerine getirirken toplumun refah, huzur ve mutluluğunu, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü bozmadan korumak temel amacımızdır.

Polis hizmetlerini yerine getirirken vatandaşın yardımına her zaman ihtiyaç duymaktadır. Çünkü halktan kopuk bir görev anlayışıyla başarılı olmak mümkün değildir. Elbistan’da huzur ve güven ortamını sizlerden aldığımız destekle sağladık. Yine sizden alacağımız destekle kurmuş olduğumuz güven ve huzur ortamı devam edecektir.

Bu mutlu günümüzde devletimizin ve milletimizin selameti uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anarken; geride kalan aileleri ve sevdiklerine şükranlarımı belirtiyorum. Emekli ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Halen görevde olan mensuplarımıza da görevlerinde sağlık ve başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Törene, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet tıraş, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar ile emniyet mensupları katıldı.