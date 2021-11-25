Türk Diyanet Vakıf Sen’e toplu katılım

Düzenlenen programa Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Türk Diyanet Vakıf Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Veli Dinçaslan, Türk Diyanet Vakıf Sen Elbistan İlçe Başkanı Mustafa Pamuk, Elbistan İlçe Müftü Vekili Abdullah Özgişi ve sendika üyeleri katıldı.

Programın açılışında Türk Diyanet Vakıf Sen Elbistan İlçe Başkanlığı görevine tevdi edilen Mustafa Pamuk, kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Programda konuşan Türk Diyanet Vakıf Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Veli Dinçaslan, “Cenab-ı Allah bu birlikteliğimiz daha da büyüterek, hayırda hizmete bu sendikamızı da araç ederek yayılmasını diliyorum. Bu görevi 1 yıldan beri üstleniyoruz. Bugün sizlerin de katılımı ile bir topluluk haline geldik. Bu yolda bizleri yalnız bırakmayan dava arkadaşlarımıza, genel merkezimize sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizlerin önceliği kurumuz Diyanet İşleri, bizlerin önceliği din görevlilerimiz. Kahramanmaraş Türk Diyanet Vakıf Sen olarak Osmaniye ile beraber bir şubeyiz. Şube seçimlerimizi yaptık, görevlendirmelerimizi yaptık. Mayıs 15 itibari ile sayımız 165 idi b u ay itibari ile 200’ü geçiyoruz. Sizlerin de sayesiyle inşallah en kısa zamanda kendi şubemizi oluşturmak için gayret sarf ediyoruz. Koymuş olduğumuz hedeflere, davamıza vakarlı bir şekilde yürümeye gayret ediyoruz. Şu an genele baktığımız zaman güven duyulan bir sendika konumuna geldi özellikle Kahramanmaraş’ta. Bizim amacımız diyanet kazansın, görevlilerimiz kazansın. Çünkü sizler Türkiye Cumhuriyeti devletinin harcısınız. Olmazsa olmazsınız. Bu bilinçle yola çıktık. Haklının yanında haksızın karşısında dik durmayı Allah bizi kadim bir yürüyüşle devam ettirmesini diliyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Yaptığımız bu toplantının ve yapacağımız bütün işlerin hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Elbette ki çıktığımız bu yol zorlu bir yol. Kurumumuzu yıpratmadan, Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın kuruluş felsefesi, kuruluş anlayışını asla ve asla yok etmeden, bize düşen gören bir, beraber, bütün ve birlikte olmak gibi bir zorunluluğu vardır. Farklı düşüncelerimiz olabilir, farklı dünya görüşlerimiz olabilir ama bunların hiçbiri bizim Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmamızın önüne asla geçmemelidir. Hepimizin bir tane derdi vardır. O da bu millete layıkıyla hizmet edebilmektir. Bizler Türk Diyanet Vakıf Sendikası olarak, ‘bizim ilkemiz önce ülkemiz’ anlayışı ile kurulmuş bir teşkilattır. Kuruluşumuzdan beri hep söylediğimiz ve asla taviz vermediğimiz ilkeli, kararlı, sorumlu ama hepsinden önemlisi ahlaklı bir sendikal faaliyet içerisinde bugüne kadar geldik. Allah’ın izni, sizlerin de destek ve duaları ile. İnşallah bundan sonra da aynı yolda yürüyeceğiz. Biz ayrıştırmanın değil, kutuplaşmanın değil, birbiri ile kavganın değil, biz birliğin, dirliğin ve iriliğin tarafıyız. Bizim bakışımız sendikal faaliyetlerin araç haline getirilmesidir. Bir araç olarak görürseniz bu aracı doğru ve güzel kullanarak hizmet edebilmektir. Sendikaların varlığı hizmet ettiği sürece değer ifade eder. Türk Diyanet Vakıf Sen kuruluşundan beri hep bu anlayışla olaylara bakmıştır. Biz yetkili sendika, yetkili konfederasyon olmasak da bugün o duruşumuzla etkili sendika, etkili konfederasyon olarak bütün çalışanların gönlünde taht kurmuş bir sendikayız. Bizler elbette ki özlük ve sosyal haklarımızın iyileştirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Biz Türk Diyanet Vakıf Sen olarak ve üyesi olduğumuz Türkiye Kamu Sen olarak çalışanlarımızın tamamının problemleri ne ise, buna vakıf insanlarız, buna vakıf bir teşkilatız. Bunun olması için de her ortamda dile getiriyoruz. Sendikalar sizlere hizmet ettiği sürece bir değer ifade eder.”