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Tüketici Dernekleri: “Zamlı aldığınız ürünü iade edin”

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Kur çıkarken 'zam gelecek' paniğiyle internetten ürün alanların cayma hakkını kullanabileceklerini belirterek, “Ürünler 14 gün içinde iade edilip, daha ucuza alınabilir” dedi.

Tüketici Dernekleri: “Zamlı aldığınız ürünü iade edin”
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Döviz kurlarının ateşi düşünce gözler market fiyatlarına çevrilmişti. Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaptığı açıklamada özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlere dikkat çekti.

Vatandaşlara cayma hakkını kullanmaları tavsiyesinde bulunan Ağaoğlu, “Fiyatlar daha da artacak beklentisiyle vatandaşlarımız evine gıda ürünü stokladı. Bu ürünlerin birçoğu pahalı fiyatlardan alındı. Kanunen 14 gün iade etme hakkı var. Eğer indirimler başlayacaksa -ki birçok kalemlerde görülebilir bu- vatandaş, alışveriş fişini ibraz ederek pahalıya aldığı ürünleri iade edebilir. E-ticaret'te şartsız iade hakkı var. Fiziki yapılan gıda alışverişlerinde ise, ürün ambalajından çıkmadıysa marketler iade alabilir. Böylece vatandaş, o ürün ucuzlayınca daha uyguna tekrar alabilir” ifadelerini kullandı.

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Tüketici Dernekleri: Zamlı Aldığınız ürünü Iade Edin