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Traktörün çarptığı sokak köpeği için seferber oldular

Elbistan'da traktörün çarpması sonucu çenesi ve ön bacakları kırılan sokak köpeğine şefkat eli uzandı.

Traktörün çarptığı sokak köpeği için seferber oldular
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Elbistan-Nurhak karayolu üzerinde bulunan çöplük alanındaki bir sokak köpeğinin çenesi ve ayağı traktörün çarpması sonucu kırıldı. Olayı öğrenen Elbistan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, yaralı köpeğin tedavisi için harekete geçti. Dernek yönetimi, Hayvanların Sesi Ol Derneği ve Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği ile irtibata geçerek yaralı köpeği sağlığına kavuşturmak için çalışma başlattı. Taksi ile İstanbul'a gönderilen yaralı köpeğin cerrahi müdahale sonrası kırık çenesi tedavi edildi.

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, “Yaralı köpeğe ilk müdahale Kahramanmaraş’ta yapıldı. Daha sonra bizim kopeklerimizi tedavi için İstanbul'a getiren taksi ile görüştük hemen yola çıkarttık. Kaybedecek hiçbir saniyemiz yoktu İstanbul'a geldi. Veteriner Hekim Ateş Barut ve Murat Özhavala hemen ameliyat planladılar köpeğimiz ameliyata girdi. Çenesi sabitlendi saatler süren başarılı bir operasyonla hayatına devam edecek. Dostumuzun ön ayağının birinde çok parçalı kemikler vardı ve bir ayağını da kaybedeceğini öğrendik. Temenni ediyoruz ki bu dostumuz hayata tutunacak” dedi.

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