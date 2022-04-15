Trafik sigortası her ay yüzde 2,25 oranında otomatik zamlanacak

Bu kararın ardından son bir yılda yüzde 125 artan zorunlu trafik poliçesi önümüzdeki 1 yılda yüzde 51 daha zamlanmış olacak.

Şubat ayından bu yana trafik primleri her ay yüzde 1.5 artırılarak uygulanıyordu. SEDDK, 2022 için aylık prim artış oranını yüzde 1.25 olarak belirlemiş, ancak enflasyon ve kurlardaki hızlı artış nedeniyle primlere yüzde 20 zam yapıp aylık zammı da yüzde 1.5'e yükseltmişti. Yeni genelgeyle birlikte trafik sigortası primleri her ay yüzde 2.25 oranında artacağı için yıllık zam yüzde 30.6 ile rekor seviyeye ulaşacak.

Şubattaki yüzde 20'lik zam da dikkate alındığında önümüzdeki 1 yıllık dönemde vatandaşın trafik poliçesi prim yükü yüzde 51 zamlanmış olacak. Nisanda bin 235 liraya çıkan en düşük trafik sigortası primi mayısta bin 263 liraya, haziranda bin 291 liraya, temmuzda bin 320 liraya yükselecek.

Yeni zamlarla birlikte trafik sigortası daha da pahalanacağı için trafikteki sigortasız araç riskinin daha da artmasından endişe ediliyor.