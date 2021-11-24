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Trafik kazasında ağır yaralanan işçi kurtarılamadı

Çalışmak için gittiği Osmaniye’de trafik kazası geçiren 39 yaşındaki Afşinli Ali Ekici, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Trafik kazasında ağır yaralanan işçi kurtarılamadı
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çoğulhan Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Ali Ekici (39), çalışmak için otomobili ile Osmaniye’ye gitti. Ekici ve ailesinin içinde bulunduğu otomobile, kırmızı ışıkta beklediği sırada başka bir araç arkadan çarptı. Ekici, sürücü koltuğunda sıkışarak ağır yaralandı. Ekici, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi^ne sevk edildi. Ekici, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ekici’nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Elbistan’da defnedileceği öğrenildi.

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Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Işçi Kurtarılamadı