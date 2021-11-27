Trafik cezaları, vergi ve harçlara cep yakacak zam  

Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) Damga Vergisi'ne, pasaport harcından para cezalarına, ehliyetten tapuya kadar devletin alacağı ücretlerin ne kadar artacağı belli oldu. Yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak açıklandı.

2022'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği'yle belli oldu. Buna göre, 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 36,20 oldu. Hem 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için hem de 2022 yılı için geçerli olacak artışa göre; pek çok vergi kalemi, resmi harçlar ve Damga Vergisi ile trafik para cezaları, değerli kağıt bedelleri yüzde 36,20 artacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni yılda motorlu taşıtlar vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.

Yeniden değerleme oranının aynen uygulanması durumunda; süresi 6 ay olan pasaportlar için 339 lira, 1 yıl olanlar için 452 lira, 2 yıl olanlar için 738 lira, 3 yıl olanlar için 1048 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1477 lira ödenecek.

2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında 1116 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 320 liraya yükseldi.

Bu artıştan en çok etkileneceklerin başında ise, trafik kurallarına uymayan sürücüler gelecek. Kırmızı ışık ihlali, hız sınırı, ters yön, emniyet kemeri kullanmama gibi en çok ihlal edilen kurallarda ödenecek cezalar cep yakacak.

Yeniden değerleme oranı eğer yüzde 36,2 olarak belirlenirse; emniyet kemeri takmayanlar, park ve duraklama yasaklarına uymayanlar 196 lira ceza ödeyecek. Engelli parkına park eden sürücüler 392 ₺, seyir halinde cep telefonu kullananlar, kırmızı ışıkta geçenler, cam filmi kullananlar, hız limitini yüzde 30 aşanlar ve muayenesiz araç kullananlar ise 427 ₺ liralarından olacak. Ehliyetsiz şekilde direksiyona geçenlere 3 bin 674, ters yöne girenlere 1825, alkollü araç kullananlara 1825 lira ceza uygulanacak. Hız sınırını yüzde 30-50 arasında aşanlara 888, yüzde 50’den fazla aşanlara ise 1825 lira ceza kesilecek. Drift atanlara verilecek ceza ise 9 bin 125 lira olacak.

Yine tebliğe göre, 2 bin 6 TL olarak tahsil edilen yurt dışından getirilen telefon harcı 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 bin 737 liraya yükselecek.