Torbası 350 lira olunca kurbanlık muamelesi yaptılar

1 ton gübrenin kurbanlık fiyatına yaklaştığını belirten çiftçiler, “Dönümünü 150 liraya kiraladığımız tarlaya torbası 350 liradan gübre atıyoruz” diye konuştular.

Elbistan’da sonbahar mevsimi ile birlikte yeni sezon için hazırlıklar başladı. Buğday ve arpa ekimi için tarlaya inen çiftçiler, artan gübre ve mazot fiyatlarıyla boğuşuyor. Fiyat artışına yetişemeyen çiftçiler, geçen sene 1700 lira olan bir gübreyi fiyatı bugün 7 bin liranın da üzerinde bir rakamla almak zorunda kalıyor. Durum böyle olunca her biri 50 kilogram olan gübrenin torbası da 350 liraya tekabül ediyor.

En önemli gündem maddelerinden biri haline gelen gübre fiyatlarına dikkat çekmek isteyen çiftçiler, ilginç bir yönteme başvurdu. Ekim yapan çiftçiler, gübre çuvalını kurban keser gibi dua ederek ve tekbir getirerek kestikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Videoda gübre çuvalını kesmeye hazırlanan genç, tekbir getirdikten sonra diğerlerinden de vekalet isteyip ‘ya Allah ya bismillah!’ diyerek çuvalı bıçakla kesiyor. Çiftçiler, ‘ayağını tutun, kafasını tutun, kemiğe geldi’ gibi sözlerle de kurban kesimi esnasında yaşanan enstantaneleri birebir yaşatıyor. Çuvalı kesen çiftçiler, daha sonra mibzere dökerek tarlalarına atıyor.

Çok sayıda beğeni alan bu paylaşımla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan çiftçiler, “Gübredeki yangın sönmüyor’ diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Tarlanın dönümünü 150 liraya kiraladıklarını hatırlatan çiftçiler, “Bir torba gübre 1 dönüm tarladan pahalı hale geldi. Ne yapacağımızı şaşırdık. Birileri artık bu fiyatlara dur desin” ifadelerini kullandılar.