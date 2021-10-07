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Toplu ulaşımda kullan-at biletlerin biniş sayısı 3’ten 2’ye düşürüldü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda, kullan-at olarak tabir edilen kartlardaki biniş sayısı 3’ten 2’ye düşürüldü.

Toplu ulaşımda kullan-at biletlerin biniş sayısı 3’ten 2’ye düşürüldü
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Böylelikle daha önceden 3 lira 33 kuruştan hesaplanan biniş hakkı 5 liraya yükselirken; Kahramankart’la ulaşımda ise herhangi bir ücret artışına gidilmedi.

Kahramankart’ı olmayan vatandaşların bilet temini sağlamak, dolum yapamayan veya yetersiz bakiye yüzünden biniş yapamayacak vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla otobüslerde, bayilerde ve kişiselleştirme işlem merkezlerinde satılan kullan-at biletlerdeki biniş sayısı, il merkezinde geçtiğimiz yıl 3’ten 2’ye düşürülmüştü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Hasılat Paylaşımlı Rotasyon Sistemi’ne dahil olan Elbistan ve Afşin ilçelerindeki özel halk otobüslerinde de aynı sisteme geçilmesi yönünde karar aldı. Karara göre; 21 Eylül tarihinden itibaren 3 binişlik kullan-at (ultralihgt) kartlardaki biniş sayısı 2 ‘ye düşürüldü. Kahramankart’ı olmayan vatandaşlar, toplu taşımayı kullandıklarında kullan-at kartlarla artık 3 yerine 2 biniş yapabilecek. Alınan karar doğrultusunda daha önce 3 lira 33 kuruşa denk gelen biniş hakkı da 5 liraya yükselmiş oldu.

UKOME, Kahramankart için geçerli olan sivil 2,55 ve öğrenci 1,95 TL olarak fiyatlandırılan biniş ücretlerinde ise değişiklik yapmadı. Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin Kahramankart vizelerini yaptırmaları istenirken; vize işlemi tamamlanmayan öğrencilerden sivil ücret alındığı kaydedildi.

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Toplu Ulaşımda Kullanat Biletlerin Biniş Sayısı 3ten 2ye Düşürüldü