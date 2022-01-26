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Toplu ulaşıma zam!
Toplu ulaşıma zam!
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Toplu ulaşıma zam!

Elbistan’da toplu ulaşıma zam yapıldı. Yeni zamla birlikte sivil biniş ücreti 3 lira 85 kuruşa, öğrenci ücreti de 2 lira 95 kuruşa yükseltildi.

Toplu ulaşıma zam!
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En son 12 Kasım 2021’de yapılan zamla Kahramankart için geçerli olan sivil biniş ücreti 2,55 liradan 3.05 liraya, öğrenci ücreti de 1,95’ten 2,20 liraya yükselen Elbistan’da toplu ulaşım giderleri 75-80 kuruş arasında arttı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) toplantısı sonrasında, şehir içi toplu taşıma tarifeleri dâhil olmak üzere yeni kararlar alındı. Başta akaryakıt olmak üzere girdi fiyatlarındaki artış gözetilerek özel halk otobüsleri fiyat tarifelerinde artışa gidildi.

Alınan karar doğrultusunda Elbistan’da tam Kahramankart 3,85 , öğrenci Kahramankart 2,95 olarak güncellendi.

Zamlı tarifenin uygulanmaya başlayacağı tarih ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

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Toplu Ulaşıma Zam