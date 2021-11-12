Toplu ulaşıma zam!

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 2021 yılının 5. gündem toplantısını yaptı. Gerçekleşen toplantıda, Ulaşım Master Planı ve şehir içi toplu taşıma tarifeleri dâhil olmak üzere yeni kararlar alındı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 2021 yılının 5. gündem toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş başkanlığında düzenlenen toplantıda, paydaş kurum ve kuruluş temsilcileri de yer alırken şehir genelindeki ulaşımın iyileştirilmesine yönelik kararlar açıklandı. Güvenli otobüs yollarının şehir genelinde yaygınlaştırılması, kavşak düzenlemeleri, uzun vadeli ulaşım sistemleri, otopark, yaya ve bisiklet yolu düzenlemeleri başta olmak üzere bir dizi uygulamayı içeren Ulaşım Master Planı toplantı kapsamında kabul edildi. Ayrıca şehir içi toplu taşıma araçlarında fiyat tarifeleri de açıklanan bir diğer karar oldu.

Pandemi kısıtlılıkları sebebiyle yolcu sayıları düşen özel halk otobüsleri fiyat tarifelerinde zorunlu yenilemeye gidildiğinin belirtildiği açıklamada, “12 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olacak karar kapsamında Elbistan ve Afşin için tam Kahramankart 3,05 ₺, öğrenci Kahramankart 2,20 ₺ olarak güncellendi” ifadeleri kullanıldı.