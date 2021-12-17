Toplu taşımada ‘kullan-at’ bilet dönemi sona eriyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni yılın ilk gününden itibariyle toplu taşıma araç içinde satılan “kullan-at’ bilet ve ‘şoför kart’ uygulamalarına son veriyor. İlgili tarihte şehir genelindeki 480 toplu taşıma aracında iki ödeme yöntemi yerine, temassız kredi kartları ve cep telefonları kullanılabilecek. Ayrıca; Kahramankart bakiye yüklemeleri cep telefonlarından kısa mesajla, internet üzerinden, online yükleme, KİOSK’lar (Kahramankart Dolum Makineleri) ya da bayiler aracılığıyla yapılmaya devam edecek. Temassız ödemeye açık kart ve cihazlardan NFC teknolojisiyle yapılabilecek ödemeler, tüm özel halk ve belediye otobüslerinde geçerli olacak.

Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, detaylı bilginin çağrı hattından ve www.kahramankart.com.tr internet adresinden alınabileceği ifade edildi.