Toplu etkinliklere 2 günlüğüne kısıtlama getirildi

Nurhak Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda, “Nurhak ilçesi sınırları içerisinde koronavirüs salgınının dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk üzerinde korku/panik oluşturabileceği ve toplu halde yapılacak her türlü eylem/etkinliklerin söz konusu virüsün yayılması açısından risk oluşturduğu değerlendirildiğin halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi, huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve müessif olayların yaşanmaması amacıyla; ilçe sınırları içerisinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması gibi tüm etkinlikler 8 Ocak Cumartesi günü saat 00.01’den 9 Ocak 2022 Pazar günü saat: 23.59’a kadar 2 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.