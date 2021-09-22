TOKİ’den ev sahibi olma hayallerine bir adım daha yaklaştılar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) hayata geçirilen '100 Bin Sosyal Konut'' kapsamında Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’ndeki 609 konut için konut belirleme kurası düzenlendi. Saat 13.00’te başlayan kura, noter huzurunda çekildi. Kura işlemi, TOKİ’nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Kura işlemi, ilk olarak 2+1 planındaki konutlarla başladı. Hak sahiplerinin yer aldığı cam kavanozdan çekilen kâğıtlardaki isimler, noter ve TOKİ yetkililerince kayıt altına alındı. 2+1 plandaki hak sahiplerinin oturacağı blok ve dairelerin belirlenmesinin ardından 3+1 plandaki konutlara geçildi. Toplamda 413 adet 2+1 ve 196 adet de 3+1 konutun hak sahipleri belirlenmiş old.

İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde 413 adet 2+1 ve 196 adet de 3+1 planında depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek konut projesinin toplam maliyeti 67 milyon TL olacak. Proje tamamlandığında toplamda 2 bin 400 bireyin yeni yaşam alanı olacak.