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TOKİ’den Afşin’e 158 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Afşin’e yapılacak 158 konutun ihale tarihi belli oldu.

TOKİ’den Afşin’e 158 konut
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“100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında TOKİ tarafından hayata geçirilecek olan Afşin 2. Etap Toplu Konut Projesinin ihalesi 6 Nisan 2022 tarihinde yapılacak. İlk etapta Afşin’e uygulanacak 350 konutluk projenin 158’i hayata geçecek. İhale kapsamında altyapı ve çevre düzenlemesi işi yapılacak. Projenin 500 günde bitirilmesi hedefleniyor.

100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Afşin’e 2+1 ve 3+1 planında 350 konut kontenjanı verilmişti. 4 Haziran 2020 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 158 hak sahibi belirlenmişti. TOKİ’nin Afşin’de arsası bulunmadığı için geriye kalan 192 projenin ilerleyen bir tarihte arsa teminin ardından yapılacağı bilgisi verilmişti. Arsa temin edilmesinin ardından geriye kalan 192 hak sahibi yine noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek.

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TOKİden Afşine 158 Konut