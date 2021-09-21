TOKİ’de konut belirleme kurası takvimi açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) hayata geçirilen '100 Bin Sosyal Konut'' kapsamında Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’ndeki 609 konutla 9 işyeriyle ilgili çalışmalar hummalı şekilde sürüyor. Kaba inşaatın bittiği projede, ince işlerin de yüzde 40’ı tamamlandı. Projedeki konutların, önümüzdeki yıl ortalarında teslim edilmesi planlanıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bu çerçevede Elbistan’daki proje için 22 Eylül Çarşamba günü konut belirleme kurası düzenleyecek. Saat 13.00’te başlayacak kura, noter huzurunda çekilecek. Kura işlemi, TOKİ’nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

2 bin 400 kişinin yeni yaşam alanı olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Elbistan’da yapacağı 609 adet konut ile 9 dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi projesi için ilk kazma Aralık 2020’de vurulmuştu. İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde 413 adet 2+1 ve 196 adet de 3+1 planında depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek konut projesinin toplam maliyeti 67 milyon TL olacak. Proje tamamlandığında toplamda 2 bin 400 bireyin yeni yaşam alanı olacak.