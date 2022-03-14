TOKİ’de 215 konutun hak sahibi belli oldu

Kura sonucu öğrenmek isteyenler, TOKİ’nin internet sitesi üzerinden ' Kura Sonuç Sorgulama ' bölümüne TC kimlik numaralarını girerek ev sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecekler.

TOKİ Kahramanmaraş Elbistan 215 konut projesi kapsamında hak sahibi belirleme kurası çekildi. Projede yer alan konutlardan, 2+1 planında 165 ve 3+1 planında ise 50 konut satışa sunuldu. 2+1 planındaki 165 konut için 655 kişi başvuru yaptı. 50 adet 3+1 planındaki konut için ise 636 adet başvuru geldi.

Kura işlemi, TOKİ’nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Kura, ilk olarak 2+1 planındaki konutlarla başladı. Hak sahiplerinin yer aldığı cam kavanozdan çekilen kâğıtlardaki isimler, noter ve TOKİ yetkililerince kayıt altına alındı. 2+1 plandaki hak sahiplerinin oturacağı blok ve dairelerin belirlenmesinin ardından 3+1 plandaki konutlara geçildi. Toplamda 215 konutun hak sahibi belirlenmiş oldu.

Hak sahipleri, brüt alanı 86 m² olan 2+1 planındaki konutlar için 256 bin 683 ila 353 bin 458 TL arasında değişen rakamlarda ödeme yapacak. Söz konusu konutlar için yüzde 20 oranında peşinat alınacak. 180 aya kadar vade imkanı sunulacak satışta başlangıç taksitleri ise 1140-1570 TL arasında değişecek.

Brüt alanı 108 m² olan 3+1 planındaki konutlar, 320 bin 673 ila 444 bin 653 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Vade ve peşinat oranı, bu plandaki konutlar için de aynı olacak. Taksitlerin başlangıç miktarı da 1425-1976 lira olarak açıklandı.

Satış kapsamında şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri için 2+1 konutlarda 17, 3+1 konutlarda 5 adet kontenjan ayrıldı. Yine engelli kontenjanında da 9 adet 2+1 ve 3 adet de 3+1 plandaki konut kontenjanı ayrıldı.

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabilecekler. Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak.