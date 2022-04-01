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TOKİ projesinde yüklenici firma konkordato ilan etti

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) Elbistan’da hayata geçirilen konut projesindeki çalışmalar, yüklenici firmanın konkordato ilan etmesi nedeniyle durdu.

TOKİ projesinde yüklenici firma konkordato ilan etti
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Yüklenici firmanın, ülke genelindeki yaklaşık 40 şantiyesi için konkordato kararı aldırması üzerine, Elbistan projesindeki yaklaşık 150 işçi ve taşeron firmaların alacaklarını tahsil edemediği belirtildi.

TOKİ’nin, Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde inşa ettiği 609 konutluk projedeki evlerine kavuşmayı bekleyenlere kötü haber geldi. Projenin yüklenici firmasının, ülkenin diğer bölgelerindeki yaklaşık 40 şantiyesi ile birlikte Elbistan’daki projesi için konkordato ilan ettiği öğrenildi. Konkordato kararının ardından, Elbistan şantiyesindeki çalışmalar da durdu. 7’ye yakın taşeron firmanın da çalıştığı şantiyedeki işçilerle, yüklenici şirketin yetkilileri arasında tartışma yaşandı. Hem taşeron firmaların hem de işçilerin alacaklarını alamadığı iddia edildi. Jandarma ekipleri, şantiye alanında yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir alırken; yaklaşık 150 işçinin ise endişeli bekleyişinin sürdüğü öğrenildi.

Firma yetkililerinin, işçilere ve taşeron firmalara, 2-3 ay içerisinde çalışmaların normale döneceği yönünde taahhütte bulunduğu da edinilen bilgiler arasında.

Konkordato nedir?

Konkordato; bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma olarak adlandırılıyor. Şirketler ya da firmalar, borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebiliyor.

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