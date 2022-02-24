TOKİ projesinde 215 konutun satışı gerçekleştirilecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), sosyal konut projesi kapsamında Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’ndeki 609 adet konutun yapımında sona gelindi. Proje kapsamında, hak sahipleri ise Eylül 2021’de noter huzurunda çekilen kura ile belirlenmişti. Hak sahiplerinden 215’i, çeşitli nedenlerle cayma hakkını kullandı. TOKİ, cayma hakkı kullanılan konutların yeniden satışı için başvuruların almaya başlandığını duyurdu.

Buna göre, 2+1 planında ise toplam 165 konut satışa sunulacak. Brüt alanı 86 m² olan 2+1 planındaki konutlar için 256 bin 683 ila 353 bin 458 TL arasında fiyat belirlendi. Söz konusu konutlar için yüzde 20 oranında peşinat alınacak. 180 aya kadar vade imkanı sunulacak satışta başlangıç taksitleri ise 1140-1570 TL arasında değişecek.

Aynı satış kapsamında 3+1 plandaki konut sayısı ise 50 adet olarak açıklandı. Brüt alanı 108 m² olan konutlar, 320 bin 673 ila 444 bin 653 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Vade ve peşinat oranı, bu plandaki konutlar için de aynı olacak. Taksitlerin başlangıç miktarı da 1425-1976 lira olarak açıklandı.

Satış kapsamında şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri için 2+1 konutlarda 17, 3+1 konutlarda 5 adet kontenjan ayrılacak. Yine engelli kontenjanında da 9 adet 2+1 ve 3 adet de 3+1 plandaki konut kontenjanı ayrıldı.

Kalan konutların hak sahipleri ise, proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 14 Mart 2022 tarihinde kura ile belirlenecek. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, idarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacak.

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. Şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimleri kategorisi bu kapsamdan hariç olarak değerlendirilecek. Başvuru sahiplerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olması, Kahramanmaraş ili nüfusuna kayıtlı olması veya il nüfusuna kayıtlı olmayanlarda Kahramanmaraş ilinde son bir yıldır ikamet etme şartları aranacak.

Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabilecekler. Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak. Konutların teslim süresi de sözleşme tarihinden itibaren 36 ay olarak açıklandı.

Başvurular, 4 Mart 2022 tarihine kadar Ziraat Bankası Elbistan Şubesi veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İstekliler, 2+1 konutlar için 1000 TL, 3+1 konutlar için de 2000 TL başvuru bedeli ödeyecek.