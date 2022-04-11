Tokat Defterdarlığına Elbistanlı Aliaddin Karpınar atandı

Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan idareci Aliaddin Karpınar, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tokat Defterdarı olarak atandı.

Aliaddin Karpınar kimdir?

1970 Elbistan’a bağlı İğde Köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu İğde’de liseyi Elbistan Ticaret Lisesi'nde okudu. 1990 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat İktisadi İdari Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümünü kazanarak 1992 yılında mezun oldu. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.1995 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretmenlik formasyon alarak, Tokat merkeze bağlı köy okullarında vekil öğretmenlik yaptı. 1998 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Tokat Defterdarlığında muhasebe memuru olarak göreve başladı. 2010 yılında saymanlık müdür yardımcılığı kazanarak Tokat Başçiftlik ilçesinde Malmüdürü Vekili olarak görev yaptı. 2012 yılında Artova Malmüdürü olarak atandı. 2015 Artova Malmüdürlüğünden Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Saymanlık Müdürü olarak atandı ve halen bu görevi yürütüyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tokat Defterdarı olarak atandı.

Karpınar, evli ve iki çocuk babasıdır.