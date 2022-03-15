TKİ Genel Müdürü Erdoğan: “En kısa sürede kömür üretimine başlayacağız”

Çöllolar Linyit Sahasının Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) uhdesinden Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumuna devri konusunda imza töreni yapıldı.

Törende konuşan TKİ Genel Müdürü Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, hedeflerinin en kısa sürede üretime başlamak olduğunu belirterek, “Gelişmiş son teknolojik ekipmanların gerekirse otomasyon sistemlerinin de kullanıldığı ülkemizdeki tüm madencilere örnek ve kılavuz olabilecek bir işletmecilik yapacağız” şeklinde konuştu.

Törenin açılışında konuşan TKİ Genel Müdürü Dr. Hasan Hüseyin, TKİ’nin 65 yıllık deneyime sahip bir kurum olduğunu ifade ederek daha yüksek hedeflere daha kararlı bir şekilde yürüdüklerini kaydetti.

TKİ’nin faaliyet alanlarına ve gelecek hedeflerine değinen Dr. Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bakanlığımızın milli enerji ve maden politikaları doğrultusunda, ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamaya ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaya, faaliyetlerimiz ile elektrik üretimi amaçlı termik santrallerimizi beslerken bir yandan da sanayimizin farklı kollarına ve bayilerimiz aracılığı ile halkımıza ısınma amaçlı kömür temin etmeye devam ediyoruz. Kömür sektöründe Türkiye’de ve inşallah gelecekte Dünya’da lider ve öncü bir Kurum olarak, ülkemizin sahip olduğu ve milli serveti olan kömürü ekonomimize kazandırıp, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, var olan konumumuzu daha da güçlendirmek temel hedefimizdir. Kurumumuzun gelecekte kendisini görmek istediği yer, kömür endüstrisinde uluslararası rekabet edebilirliği olan bir kuruluş olmaktır. Bu kapsamda, günümüze kadar Elektrik Üretim Anonim Şirketi uhdesinde olan Afşin ilçesi sınırlarındaki Çöllolar linyit sahası Sayın Bakanımızın da olurları ile Genel Müdürlüğümüz uhdesine alınmıştır. İşte bugün burada bahsetmiş olduğum sahanın devir teslim törenini gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. İnşallah kurumumuzun sahip olduğu tecrübe ve özveri ile ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz.”

Devir teslimi yapılan Afşin – Elbistan Çöllolar Kömür Sahası ile ilgili bilgiler veren Dr. Erdoğan, sürdürülebilir madencilik ilkelerinden taviz vermeden hareket edileceğinin altını çizdi. Erdoğan, “Devir almış olduğumuz bu sahada önceliğimiz, Afşin-Elbistan B Termik Santraline mümkün olan en kısa sürede kömür temin etmektir. 1957’den beri madencilik faaliyetlerini yürüten Kurumumuzun, Çöllolar sahası ile alakalı olarak; sürdürülebilir madencilik ilkelerinden taviz vermeden çevreyi, verimliliği ve bölgenin sosyal refahını gözeten, iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan ve gelişmiş son teknolojik ekipmanların gerekirse otomasyon sistemlerinin de kullanıldığı ülkemizdeki tüm madencilere örnek ve kılavuz olabilecek bir işletmecilik yapma hedefi bulunmaktadır. Bu kıymetli devrin, yerli kaynaklarımızın kullanılması ile ülkemiz cari açığının kapatılması adına olumlu katkı sağlayacak olmasının çok değerli olduğunu düşünüyor, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından TKİ Genel Müdürü Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan ve EÜAŞ Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz’ün katılımı ile imza töreni yapıldı.

Başkan Tıraş: ‘Bölgemize hayırlı olsun’

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ise yaptığı açıklamada; “544 milyon ton kömür rezervine ve 1000 çalışanı bünyesinde barından Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 3’nün karşılanacağı yeni işletme alanı ve şehrimize sağlayacağı istihdam için bu devir Elbistan’ımıza ve bölgemize hayırlı olsun. Bu kapsamda Genel Müdürlerimize ve Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.