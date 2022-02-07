TKDK’dan Kahramanmaraş’a dev destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, proje kabulü gerçekleştireceği yeni döneme ilişkin bilgileri, yayınladığı çağrı ilanı ile kamuoyuna duyurdu. Toplam bütçesi 40 milyon Avro yani 573 milyon TL olan 11. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında bitkisel ürünlerin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji tesislerine yönelik projelerin destekleneceği kaydedildi.

Farklı sektörlerden projeler destekleniyor

11. Başvuru Çağrı Döneminde birbirinden farklı yatırımlara hibe desteği veriliyor. Bu çağrı kapsamında tarım makineleri ve ekipmanlar, tarhana yapımı, kırmızıbiber işleme, baharat yapımı, baklagil işleme ve paketleme tesislerinin yanı sıra metal, ahşap, cam eşya ve dokumacılık işleri gibi sektörler de destekleniyor. Zanaatkarlık ve katma değerli ürünler kapsamında yalnızca mikro işletmeler desteklenirken, diğer sektörlerde ise mikro ve küçük işletmeler destek kapsamında. Başvuru Çağrı İlanında belirtilen tüm sektörlerdeki yatırımların kırsal alanlarda yapılması gerekiyor. İstisna olarak sadece zanaatkarlık ve katma değerli ürünler sektöründe, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve Tarım Bağkur’u olan gerçek kişiler şehir merkezinde yatırım yapabiliyor. Destek kapsamında yatırım tutarı 70 bin TL ila 7 milyon TL arasındaki projelere yüzde 55 oranında hibe desteği sağlanıyor.

Başvurular 19 Ocak’ta başladı

11. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında proje kabulü 19 Ocak 222 tarihinde başladı. TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanan başvurular, yapım işi içermeyen projeler için 19 Ocak-18 Şubat 2022 tarihleri arasında; yapım işi içeren projeler için 21 Şubat-25 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca, yapım işi içeren başvurularda yapı ruhsatlarının Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından ilan edilen son başvuru kabul tarihinden önce ilgili idarelerden alınmış olması gerekiyor. 11. Çağrı başvuru kapanış tarihinden sonra alınmış yapı ruhsatları için başvurular uygun olarak değerlendirilmeyecek.

Üretenin yanındayız

Yeni başvuru çağrı dönemi hakkında konuşan TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan, “Yeni çağrı ilanı ile birlikte desteklerimizle çiftçinin, üretenin ve yatırımcının yanında olmaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş, kırsal alanların gelişimi açısından oldukça iyi bir potansiyele sahip. Hemşerilerimizi bu desteklerden yararlanmaya davet ediyorum. Destekler ile birlikte kırsal alanlarda üretime ve istihdama katkı sağlayarak refah düzeyini artırmayı hedefliyoruz. Yatırımcılarımız, yeni başvuru dönemi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi kurumumuzun resmi internet sitesinden (www.tkdk.gov.tr) ya da 444 85 35 no’lu yardım masası hattımızdan alabilirler” dedi.