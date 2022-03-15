Tıp Bayramı’nda bir araya geldiler

Çevre ilçelerdeki sağlık kuruluşlarında görev yapan doktorlara yönelik olarak hekim sendikaları tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi. Programı organize eden doktorlardan Gürtürk Öztüz, Kemal Halitoğlu, Ali Özerk ve Yunus Emre Biniş, meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak katılımlarından dolayı teşekkür ettiler. Programda canlı müzik eşliğinde stres atan doktorlara günün anısına kitap hediye edildi.

Programa katılan konuklar da emeği geçen doktorlara teşekkür ettiler.