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Teslim tutanağı yerine senet imzalamayın!

Belge inceleme uzman polisleri, son dönemde sık karşılaşılan imza sahteciliklerinden biri olan "pencere yöntemi" dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu.

Teslim tutanağı yerine senet imzalamayın!
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Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğü uzmanlarından polis memuru Olgay Kaya, "pencere" olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemiyle son dönemde sık karşılaştıklarını söyledi.

Dolandırıcıların, kargo ya da ürün teslim tutanaklarının imza bölümünü kutucuk şeklinde kesip altına senet ya da evrak yerleştirdiklerini belirten Kaya, vatandaşlara imza attıkları evrakın önü ve arkasını kontrol etme uyarısında bulundu.

Olgay Kaya, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dolandırıcılar, kargo teslim tutanağı adı altında size ibraz edilen belgenin altına, bir senet yerleştirerek attığınız imzayı buraya geçirmek suretiyle dolandırıcılık yapıyor. Biz bunu cihazla yaptığımız incelemelerde tespit edebiliyoruz. Vatandaşlar, kargo teslim tutanağına imza attıklarını zannediyorlar ama altına yerleştirilen senede fark etmeden imzasını atmış oluyor. Vatandaşlar, belgenin önünü, arkasını kontrol edip ondan sonra imza atmalı."

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Teslim Tutanağı Yerine Senet Imzalamayın