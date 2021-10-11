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Tes-İş’te seçim yarışı başladı

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şubesi’nin yeni yönetimini belirleyecek olan 12. Olağan Genel Kurul’da oy kullanma işlemi başladı.

Tes-İş’te seçim yarışı başladı
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Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şubesi’nin yeni yönetimini belirleyecek olan 12. Olağan Genel Kurul’da oy kullanma işlemi başladı.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şubesi’nde 12. Olağan Genel Kurulu’na esas teşkil edecek delege seçimlerine başlandı. Toplam 2 bin 250 üyesi bulunan Tes-İş Sendikası Afşin Şubesi’nde 3 isim başkanlık için yarışıyor. Mevcut başkan Mustafa Kılıç’la birlikte Hayri Yücel ve Mehmet Mert de seçimde aday oldu. İlk sandık ise Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde kuruldu. Burada çalışan sendika üyesi işçiler, 150 delegeden 71’ini seçmek için sandık başına gitti.

Tes-İş Sendikası Afşin Şubesi’nin olağan kongre süreci, Afşin-Elbistan B Termik Santrali’ndeki 79 delegenin belirleneceği oylamanın ardından sona erecek.

Sendikanın mevcut başkan ve başkan adayı Mustafa Kılıç, delege seçimlerinin başta işçiler olmak üzere sendikaya ve bölgeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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Tesİşte Seçim Yarışı Başladı