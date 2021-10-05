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Tes-İş’te seçim süreci başladı

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, 12. Olağan Genel Kurul sürecini başlattıklarını söyledi.

Tes-İş’te seçim süreci başladı
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Başkan Kılıç, toplam 2 bin 250 üyenin oy kullanacağını belirterek, seçimlerin tüm işçiler için hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şubesi’nde 12. Olağan Genel Kurulu’na esas teşkil edecek delege seçimlerine 11 Ekim Pazartesi günü itibariyle başlayacaklarını bildirdi.

Başkan Kılıç, “Sendikamızın faaliyet alanındaki işyerlerini kapsayan delege seçimlerimizde 2 bin 250 üyemiz, 150 kişilik delege listesini belirlemek için sandık başına gidecek. Delege seçimlerimizin başta işçi kardeşlerimiz olmak üzere sendikamıza ve halkımıza hayırlar getirmesini diliyoruz. Hür ve demokratik bir ortamda seçimlerimizi yapacağız. İşçimizin kararı, başımızın tacıdır” dedi.

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Tesİşte Seçim Süreci Başladı