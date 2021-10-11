Tes-İş’te 1.bölge seçimlerinin galibi Mustafa Kılıç oldu

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şubesi’nin yeni yönetimini belirleyecek olan 12. Olağan Genel Kurul’un 1.bölge seçimlerinde 71 delegeyi kazanan isim mevcut başkan Mustafa Kılıç oldu.

Tes-İş Sendikası Afşin Şubesi’nin 12. Olağan Kongresinde 1.bölge seçimleri tamamlandı. Toplamda 71 delegenin belirleneceği seçimler için 1000’den fazla üyenin olduğu Çelikler Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde sandık kuruldu. Mevcut başkan Mustafa Kılıç ve başkan adayları Mehmet Mert ile Hayri Yücel arasında geçen seçim yarışı, sabah saatlerinde başladı. 1.bölge seçimlerinde oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sayıma başlandı. Seçimlerde 994 oy geçerli sayıldı. Sandıktan mevcut başkan ve başkan adayı Mustafa Kılıç’a 527, Mehmet Mert’e 304 ve Hayri Güzel’e de 163 oy çıktı.

1.bölge seçimlerini kazanan Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı ve başkan adayı Mustafa Kılıç, sonuçlarla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; “Bu hepimizin başarısı, sizlerin başarısı. Hep beraber kazandık” dedi.

İşçinin iradesine ipotek konulamayacağının altını çizen Kılıç, “Hepinizin eline emeğine sağlık. Ne kadar dış güç varsa işçinin haricinde bu işe karışmayan olmadı. Kimisi açık kimisi de sahte çek verdi. İşçinin iradesine kimse ipotek koyamadı. Biz emekçiyiz. Biz emeğimizle geçinen insanlarız. Kendi seçme ve seçilme irademizi başkasına teslim etmeyiz. Bu hepimizin başarısı, sizlerin başarısı. Hep beraber kazandık. Bundan sonra da aynı mücadelemiz devam edecek. Sadece emeği ve emekçiyi savunacağız” ifadelerini kullandı.

Tes-İş Sendikası Afşin Şubesi’nin 12. Olağan Genel Kurulu, kalan 69 delegenin seçimi için diğer bölgelerdeki seçimlerle devam edecek. Seçimler sonucunda, belirlenecek 150 delege, sendikanın yeni yönetimini seçecek.