TES-İŞ’te 12. Olağan Genel Kurul yapıldı

Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde gerçekleştirilen olağan genel kurulun divan başkanlığını üstlenen TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma, yaptığı açıklamada yerli kaynakların en iyi şekilde kullanması gerektiğini söyledi.

Enerji üretiminin ithal kömür ve doğalgazdan sağlandığı için ucuza elektriğin mümkün olmayacağına değinen TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma, “Ülke olarak birlik ve beraberliğimizi sağlayarak yerli kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmamız gerekmektedir” dedi.

Afşin’in, TES-İŞ’in ikinci kalesi olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Akma, “70 bin üyesi olan sendika olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. Bunun en iyi örneğini Afşin’de yaşadık. Özelleştirme döneminde burayı sendikasızlaştırmak istediler, üyelerimizin ve işçilerimizin hakları alınmak istendi, başka sendikalar devreye girmeye çalıştı fakat Afşin Şube Başkanımız Mustafa Kılıç, yönetimi ve üyeleri bir araya gelerek dışarıdan gelen etkileri el birliğiyle püskürttünüz, Afşin’i TES-İŞ’in ikinci bir kalesi haline getirdiniz. Birlik ve beraberlik bunun için önemli. Kongremizin Afşin’imize, ülkemize ve enerji işçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra mikrofona davet edilen TES-İŞ Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç ise, 70 bin üye ve 34 şube ile büyük bir aile olduklarına değindi.

Kılıç, “Ülkemizin linyit rezervinin yüzde 45’i bu bölgede ve özel firma aracığıyla yeni termik santrallerin yapılması gündemde. Bu bölgedeki iki termik santral şuana kadar 1,5 milyar metreküp kömür tüketti. Toplam kömür rezervimiz 4,5 milyar ton ve yeni yapılacak termik santrallerle 20 yılda bu rezerv bitirilecek fakat Afşin-Elbistan ovasını da bitirerek yaşanmaz hale getirecekler. Bölgemizde yeni yapılacak santralleri istemiyoruz. Sendika üyelerimizin haklarını koruduğumuz gibi bu bölgede yaşayan halkımızın da haklarını korumak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Taşeron işçilerin hizmet birleştirme haklarını aldıklarını belirten Kılıç, “Taşeron ihaleleri bitip yenisine başladığında işçiyi işe yeni girmiş kabul ediyor ve önceki hizmet süresini kıdem yılından sayıp senelik iznini az veriyordu. Sendika olarak bunu olayı mahkemeye taşıdık ve hizmet birleştirme hakkı aldık. Bundan sonra işçilerimizin çalıştığı süre birleşecek ve senelik izinlerini fazlalaşacak. Daha sayamadığımız birçok girişimimiz var, olacak da. Göreve geldiğimizden buyana her zaman işçilerimizin yanlarında olduk. İşçilerimizin haklarını korumak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Genel kurulumuza katılan tüm delegelerimize, Tes-İş yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum. Yönetimimizle birlikte üyelerimize, enerji işçilerimize hizmet etmeye devam etmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından genel kurul oy kullanma işlemi ile devam etti.