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Terziler Odası Başkanlığına İhsan Sarıoğlan seçildi

Elbistan Terziler Odası’nın tek liste ile gerçekleştirilen olağan kongresinde başkanlık görevine İhsan Sarıoğlan seçildi.

Terziler Odası Başkanlığına İhsan Sarıoğlan seçildi
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Elbistan Terziler Odası’nın olağan genel kurulu yapıldı. 251 üyesi bulunan odanın seçimleri, başkan adayı İhsan Sarıoğlan’ın hazırladığı tek liste ile gerçekleştirildi. Salt çoğunluğun sağlanması ile birlikte divan teşekkül ettirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda, odanın mali ve denetim raporları üyelerin oylarına sunuldu. Daha sonra seçimlere geçildi. İhsan Sarıoğlan, seçime katılan üyelerin oyları ile Elbistan Terziler Odası’nın yeni başkanı oldu.

Seçim sonrasında kendisine ve ekibine gösterilen teveccüh için tüm üyelere teşekkür eden başkan İhsan Sarıoğlan, “Tüm üyelerimizle birlikte omuz omuza vererek odamızı yöneteceğiz” dedi.

Terzi esnafının sorunlarını, birlikten kuvvet doğar anlayışı ile çözme gayretinde olacaklarını vurgulayan Sarıoğlan, “Odamızdaki değişim sürecinde bizlere destek olan tüm üyelerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

İhsan Sarıoğlan başkanlığındaki oda yönetiminde ise Selahattin Durmuş, Ramazan Sağır, Cemal Özdoğan, Halis Kılınç, Bayram Doğan ve Emrah Deniz yer aldı.

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Terziler Odası Başkanlığına İhsan Sarıoğlan Seçildi