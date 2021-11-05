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Terör örgütü üyelerinin mal varlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Göksun ve Pazarcık ilçesi nüfusuna kayıtlı olan PKK terör örgütünün 2 üyesinin mal varlıklarını dondurdu.

Terör örgütü üyelerinin mal varlığı donduruldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, PKK, El Kaide, El Nusra ve IŞİD ile bağlantılığı olduğu iddiasıyla 9 kişi, iki şirket ve bir vakfın mal varlığını dondurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 9 kişi, iki şirket ve bir vakfın mal varlığının dondurulması yönündeki kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzaları yer aldı.

Kararda, mal varlığı dondurulanlar arasında Göksun ve Pazarcık ilçesi nüfusuna kayıtlı 2 şahıs da yer aldı. Karara göre, Pazarcık ilçesi nüfusuna kayıtlı D.D. ile Göksun ilçesi nüfusuna kayıtlı S.T.’nin mal varlıklarına terör örgütü PKK/KCK bağlantılı oldukları iddiasıyla el konuldu.

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