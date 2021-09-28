Termik santralden kablo ve akaryakıt hırsızlığı: 2 şüpheli tutuklandı

Afşin ilçesinde termik santralden farklı zamanlardaki elektrik kablosu ve akaryakıt hırsızlığı olaylarının şüphelisi olarak gözaltına alınan 9 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre; jandarma ekipleri ilçeye bağlı Altaş Mahallesi civarında park halindeki bir araçta; durumundan şüphelenerek arama yaptı. Aramada, aracın bagajında parçalara ayrılmış vaziyette yaklaşık 35 metre uzunluğunda elektrik kablosu bulundu. Devriye ekipleri; kabloların çalınmış olabileceği öngörüsü ile araçta bulunan M.A, H.A. ve F.E.K. adlı şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerden H.A.; elektrik kablolarını çalıştığı Afşin Elbistan Termik Santrali’nden firmaya ait araçla dışarı çıkardığı beyanında bulundu. Bu bilgiden yola çıkan jandarma ekipleri, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında şüphelilerin cep telefonlarını incelemeye aldı. İnceleme sonucunda; şüpheli H.A.’nın, çalıştığı Afşin-Elbistan A Termik Santralinden şirkete ait araçla farklı zamanlarda akaryakıt ve enerji nakil kablosu çalarak işyerinden dışarı çıkardığı ve dışarıdaki işbirlikçileri olan M.A, F.E.K, O.G, H.A, A.K, Y.G, B.S. ve A.O.D. isimli şahıslara teslim ettiği ve bu şahıslar aracılığı ile örgütlü olarak piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Hırsızlık olayları ile ilgili olarak gözaltına alınan toplam 9 şüpheli Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.O.D., H.A. ve B.S. adlı şüpheliler savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan A.K., O.G., F.E.K. ve Y.G. adlı şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. H.A. ve M.A. ise tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.