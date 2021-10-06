TEMA’dan yeni doğan bebeklere fidan hediyesi

TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliği, özel bir çalışmaya imza attı. TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Elbistan Devlet Hastanesi’nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla açılan stantta yeni doğan ve doğacak bebekler için ailelerine birer fidan hediye etti.

‘Fidanı su ile bebeği anne sütü ile besle’ sloganı ile hareket ettiklerini belirten TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, ağaçların doğayı hayat kattığı gibi anne sütünün de bebekler için o kadar önemli olduğuna dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Çocukları da fidana benzeten Doğuç, “Fidanlar nasıl su ile güçlenir ve göğe doğru yükselerek ulu ağaçlara dönüşürlerse çocuklar da doğumdan itibaren anne sütü ile gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilirler. Biz de yeni doğanlar ve doğacak bebekler için en güzel hediyenin fidan olacağını düşündük. Hem anne sütünün önemine vurgu yapmak hem de doğayı korumak adına fidan hediye ettik. Doğayı ve doğal varlıklarımızı korumaya çalışırken bir yandan da geleceğimizi koruyoruz. Bebekler de tıpkı fidanlar gibidir. Onları ne kadar iyi korur ve sağlıklı büyütürsek geleceğimize en büyük yatırımlardan birini yapmış oluruz.

Yeni nesillerin anne sütünden aldığı güçle ve ağaç sevgisiyle yetişmesine katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize. Annelerimize, çocuklarımıza ve hediye ettiğimiz fidanımıza uzun ömürler diliyoruz. İnşallah ileride fidanların büyümesini çocuklarıyla görürler” ifadelerini kullandı.