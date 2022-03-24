TEMA Vakfı’ndan C Termik Santrali açıklaması

‘Kahramanmaraş’tan güzel haber’ başlığı ile yapılan açıklamada, “Kurulmak istenen Afşin Elbistan C Termik Santrali ile kül döküm sahası ve dış döküm alanlarına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen bakanlık oluru kararına yönelik açtığımız davada, Kahramanmaraş İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararı içerisinde; santralin kurulması halinde, Büyük Ova Koruma Alanı içerisinde yer alan tarım arazileri üzerinde büyük etkilere sebep olacağı, söz konusu etkilerin bölgedeki tarımsal faaliyetlere telafisi güç zararlar oluşturacağı ve bilirkişi heyetince yapılan etüt raporlarının yetersizliği tespitinin hukuken yerinde olduğu kanaati yer alıyor” denildi.

Yürütmeyi durdurma kararının önemli bir adım olarak görüldüğü vurgulanan açıklamada, “Aktif olarak çalışmaya devam eden Afşin Elbistan A ve Afşin Elbistan B Termik Santralleri, Kahramanmaraş’ın havasını, suyunu, toprağını her geçen gün daha çok kirletiyor. Bu koşullar altında, Afşin Elbistan C Termik Santrali için yürütmeyi durdurma kararını önemli bir adım olarak görüyor, bu kararın Kahramanmaraş’ta adil geçiş gözetilerek kömürden çıkış adına bir başlangıç olmasını umuyoruz. Yaşamak istiyorsak yaşatmak zorundayız!” ifadeleri kullanıldı.