TEMA Vakfı Genel Başkanı Ataç, “Gördüklerim iç acıtıcı”

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Yönetim kurulu Başkanı Deniz Ataç, vakfın genel merkez yöneticileri, Kahramanmaraş Temsilcisi Abdullah Akbolat, Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, Afşin Temsilcisi Rıfat Köş ve bölgedeki çevre platformu temsilcileri ile birlikte Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile etrafındaki mahallelerde incelemelerde bulundu.

37 yıl önce üretime başlayan dev enerji tesisinin bacalarından atmosfere siyah duman yayılmasına bizzat şahitlik eden Ataç, santralin hemen yanı başındaki Çoğulhan ve Alemdar mahallelerinde de vatandaşların dertlerini dinledi.

Mahalle sakinlerinden bir dokunup bin ah işiten Ataç, burada yaptığı değerlendirmede, vakıf olarak toprak, hava ve suyun kirletilmesine karşı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Termik santrallerin de önemsedikleri bu 3 faktöre ciddi zararlar verdiğini dile getiren Ataç, yenilenebilir enerji vurgusu yaparak, “10 yıldır ciddi şekilde kömür çalışıyoruz. Türkiye’nin artık yenilenebilir enerjiye geçmesi lazım. Bizim tek derdimiz; havanın, suyun, toprağın kirlenmesi. Termik santraller, madencilikle beraber hem havayı, hem suyu hem de toprağı ciddi bir şekilde kirletiyorlar. İşletilemez hale getiriyorlar. Biz her ne kadar bölgeye uzak olsa da çok uzun yıllardır arkadaşlarımız vasıtasıyla burayla ilgileniyoruz. Gördüklerim çok iç acıtıcı” ifadelerini kullandı.

Ataç, “Termik santrallerin özellikle gerekli önlemler alınmadan, filtreleri olmadan çalışmaları öncelikle insan sağlığı için çok zararlı. Sonra da gezegenimizin yok oluşa doğru gittiği bu günlerde çok büyük bir problem. İnsanoğlu gerçekten gezegen bu kadar sıkıntıdayken; bu kadar fazla karbon salınımı yapan tesisleri çalıştırarak büyük bir akılsızlık içerisinde. Bölgede de ciddi bir hava kirliliği sorunu var. Biz de bugün gelip buradaki vatandaşlarımızı dinlemek istedik. TEMA Vakfı olarak bir an önce bu işten sıyrılmamız gerektiğini söylüyoruz” şeklinde konuştu.