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Televizyon ve motorlu testere hırsızları yakalandı

Elbistan’da bir evden televizyon ve motorlu testere ile inşaat aletleri çaldıkları gerekçesi ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

Televizyon ve motorlu testere hırsızları yakalandı
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Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde ikamet eden A.E. adlı şahsın evine giren hırsızlar, televizyon, 2 adet motorlu testere, 1 adet spiral makinesi, 1 adet matkap ve 1 adet de boru kaynak makinesini çalarak kayıplara karıştı. Vatandaşın ihbarı ile çalışma başlatan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıların her ikisi de 16 yaşında olan H.E. ve M.Ç.E. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin, ilçe merkezindeki bir evde sakladıklarını belirleyen jandarma, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararına istinaden belirtilen adreste arama yaptı. Arama sonucunda A.E.’nin evinden çalındığı değerlendirilen televizyon, 2 adet motorlu testere, 1 adet spiral makinesi, 1 adet matkap ve 1 adet de boru kaynak makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Televizyon Ve Motorlu Testere Hırsızları Yakalandı