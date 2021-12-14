TEİAŞ’tan yenilenebilir enerjiye 27 MW bölgesel kapasite

TEİAŞ, Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 29’uncu maddesi çerçevesinde açığa çıkan kapasitenin tahsis edilmesiyle ilgili olarak yapılan kapasite tahsisleri sonrası oluşan bölgesel kapasiteler ile elektriksel kapasite artışı kapsamındaki RES/GES’ler için kalan kapasiteyi duyurdu. Bu karar doğrultusunda Kahramanmaraş genelindeki yatırımlar için toplam 27 MW bölgesel kapasite ayrılmış oldu.

Buna göre, il genelinde ana kaynağı rüzgar veya güneş enerjisi olan üretim lisansı sahipleri tarafından yapılacak elektriksel güç artış talepleri için 9 MW, elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinin madde-5 (1-h) hükmü kapsamında iletim seviyesinden sisteme bağlanacak üretim tesisi talepleri için 9 MW ve ana kaynağı rüzgar veya güneş olan proje veya tesisler ile yardımcı kaynağı rüzgar veya güneş olmayan proje veya tesisler hariç birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüşüm talep edilen proje veya tesisler için de 9 MW kapasite ayrıldı.