TDP’den soba ve doğalgaz zehirlenmesi uyarısı

Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, soğuyan havayla birlikte doğalgaz ile soba kullanımının başladığı kent genelinde karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı farkındalık oluşturmak için çalışmalarına başladı.

TDP görevlileri, soba kullanımının yoğun olduğu mahalleler başta olmak üzere doğalgazla ısınan bölgelerdeki evleri tek tek ziyaret ederek vatandaşlara doğru soba yakma teknikleri ve yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı. TDP görevlileri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara broşür dağıttı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, ziyaretlerinde odun, kömür, doğalgaz gibi ısınma aracı olarak kullanılan maddelerin yanması ile ortaya çıkan karbonmonoksit gazının; renksiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilemediği için ‘sessiz katil’ olarak tanımlandığını dile getirdiler. Karbonmonoksit zehirlenmesinin, baş ağrısı, bulantı, nefes darlığı, yığılma, baş dönmesi ve bilinç kaybı gibi belirtiler olduğunu kaydeden TDP görevlileri, soba zehirlenmesinden korunmak için de lodoslu havalarda soba yakılmaması, sobanın yandığı odada yatılmaması, eskimiş baca borularının değiştirilmesi ve baca temizliğinin düzenli bir şekilde yapılması gibi tavsiyelerde bulundular.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amiri Komiser Serdal Alptuğ, soba ve doğalgaz zehirlenmeleri hakkında vatandaşların bilinç düzeyini arttırmayı amaçladıklarını söyledi.

Karbonmonoksit gazına maruz kalanların hayatlarını kaybedebildiğini ve bununla ilgili acı örneklerin bulunduğunu hatırlatan Alptuğ, “Soba ve doğalgaz kullanan vatandaşlarımızın ölümle sonuçlanabilen karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı daha dikkatli olmaları için bilgilendirmelerde bulunduk. Kış süresince de bu yöndeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.