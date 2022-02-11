TDP’den öğrencilere internet bağımlılığı semineri

Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, internet bağımlılığı ve güvenli internet, siber zorbalık ve dolandırıcılık başta olmak üzere birçok konuda öğrencilere yol göstermeyi amaçlayan eğitim seminerlerine, Bahçelievler Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi ile devam etti.

Okulun konferans salonundaki seminerde, internet, telefon ve sosyal medya bağımlılığı ile güvenli internet, siber zorbalık ve bilişim suçları konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı. TDP görevlileri ayrıca, KADES uygulamasını da tanıttığı öğrencilere seminerde değinilen konuların işlendiği broşür dağıttı.

Seminer hakkında değerlendirme yapan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amiri Komiser Yardımcısı Serdal Alptuğ, teknolojinin faydaları olduğu kadar zararlarının da olduğunu kaydederek, faydasının ve zararının ayırt edilmesi gerektiğini söyledi.

Seminerlerle öğrencilerdeki farkındalık düzeyini arttırmayı amaçladıklarını belirten Alptuğ, “İnternet ortamında zaman geçiren çocuklarımız, çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyor. Ana başlığımız internet bağımlığı ve güvenli internet. Bunun yanında internet zorbalığı, siber dolandırıcılık gibi durumlarda neler yapmaları ve sosyal medya bağımlığına karşı nasıl hareket etmeleri gerektiğine ilişkin bilgiler aktarıyoruz. Yaşanmış olaylardan da örnekler vererek gençlerimizi, çocuklarımızı sanal dünyanın getirebileceği tehlike ve sorunlardan uzak tutmak istiyoruz. Seminerlerimiz, eğitim yılı boyunca diğer okullarımızda da devam edecek” şeklinde konuştu.

Seminer, öğrencilerin sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.