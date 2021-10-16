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TDP ekiplerinden öğrenci velilerine seminer

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, öğrenci velilerine yönelik olarak seminer programlarını TOKİ Şehit Er Levent Kuşoğlu İlkokulu’ndan başlattı.

TDP ekiplerinden öğrenci velilerine seminer
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Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Ahmet Kıyan’ın da katıldığı seminerin açılış konuşmasını TOKİ Şehit Er Levent Kuşoğlu Müdürü Musa Demir yaptı. Demir, emniyet güçlerinin yaptıkları çalışmaların önemine değinerek “Polisimiz, yaşamımızın her anını daha güvenli kılmak; geleceğimiz olan çocuklarımızın tehlikelerden uzak kalmasını sağlamak amacıyla görevini en iyi şekilde yapıyor. Bizim düsturumuz; polis ol, polisle ol, polislik olma şeklindedir. Her zaman yanımızda olan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amiri Komiser Serdal Alptuğ ise, sosyal duyarlılığı ve farkındalığı artırmaya, çocukları ve gençleri suçtan ve zararlı alışkanlıklardan korumaya, aileleri çocukların maruz kalabileceği tehlikeler konusunda bilgilendirmeye, bireylerin güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirilmesine ve toplumda güven artırmaya yönelik birçok faaliyetin gerçekleştirdiklerini söyledi.

Alptuğ, “Bu seminerlerde, büromuzun kuruluş amacı, faaliyetleri ve projeleri ile ilgili olarak öğrenci velilerimize bilgiler veriyoruz. Aynı zamanda çocuk ve gençlerin bilinçli ve güvenli internet kullanımının sağlanması, hırsızlık, dolandırıcılık gibi genel asayiş konularında da velilerimizin farkındalık düzeylerinin arttırılmasını amaçlıyoruz. Gerek kendi yaşamlarında gerekse de çocukları ile ilgili en ufak bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda 112 Acil Servis hattını arayarak bizlerden yardım talep edebileceklerini yineliyoruz. TDP polislik hizmetleriyle birlikte her zaman vatandaşlarımızla iç içe olmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Öğrenci velileri de Toplum Destekli Polislik Büro (TDP) Amirliği ekiplerinin yaptığı okul ziyaretlerinden ve bilgilendirici faaliyetlerinden mutluluk duyduklarını ve çocuklarını huzurlu bir şekilde okula gönderdiklerini ifade ettiler.

 Seminer sonrasında velilere çeşitli konularda hazırlanan broşürler dağıtıldı.

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TDP Ekiplerinden öğrenci Velilerine Seminer