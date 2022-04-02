TDP ekipleri vatandaşlara imsakiye dağıttı

Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği, Ramazan ayı için hazırlatılan imsakiyeleri işyerlerine, müşterilerine ve çarşıdaki vatandaşlara dağıttı. TDP görevlileri, hem vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti hem de çeşitli asayiş konuları hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

TDP Büro Amiri Komiser Yardımcısı Serdal Alptuğ, vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Alptuğ, “Ramazan ayı nedeniyle üzerinde hırsızlık, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı ve bilişim suçlarıyla ilgili uyarılarla kadına şiddetin önlenmesi için kurulan KADES projesinin anlatıldığı imsakiye hazırlattık. Bu imsakiyeleri, ilçe merkezimizde dağıttık. Vatandaşlarımızı, aynı konularda sözlü olarak da bilgilendirerek bu tür olaylarda daha dikkatli olmalarını istedik. Vatandaşlarımız da büyük ilgi gösterdi. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyoruz” dedi.

İmsakiye alan vatandaşlar da TDP ekiplerine teşekkür ettiler.