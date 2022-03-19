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Tayini çıkan imam hatibe, Müftü Kılınç’tan teşekkür belgesi ve plaket

Elazığ’ın merkez Mesudiye Cami’ine atanan imam hatip Abdullah Ay’a, Elbistan Müftüsü hacı Mustafa Kılınç tarafından teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Tayini çıkan imam hatibe, Müftü Kılınç’tan teşekkür belgesi ve plaket
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8 yıldır Elbistan’da Tepebaşı Mahallesi’ndeki Söğütlü Cami’inde imam hatiplik yapan Abdullah Ay, Elazığ’ın merkez Mesudiye Cami’ine atandı. Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Ay’a, hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi ve plaket vererek yeni görevinde başarılar diledi

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