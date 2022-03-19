Tayini çıkan imam hatibe, Müftü Kılınç’tan teşekkür belgesi ve plaket Elazığ’ın merkez Mesudiye Cami’ine atanan imam hatip Abdullah Ay’a, Elbistan Müftüsü hacı Mustafa Kılınç tarafından teşekkür belgesi ve plaket verildi.

19 Mart 2022 Cumartesi 17:26