Taşımalı sistemdeki okullara kar tatili

Elbistan’da taşımalı sistemle eğitim yapılan 2 kırsal mahalledeki okullarda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime ara verildi.

Elbistan’da, şehir merkezi ve alçak kesimlerde yağmur olarak görülen yağışlar; ilçenin yüksek kesimlerine kar şeklinde yağdı. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle Elbistan Kaymakamlığı tarafından ilçeye bağlı Karamağara ve Karahasanuşağı mahallelerindeki taşımalı eğitim yapılan okullar 20 Aralık Pazartesi günü tatil edildi.

Elbistan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karamağara İlk/Ortaokulu ve Karahasanuşağı İlk/Ortaokulu taşıma merkezlerinde 20.12.2021 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir” denildi.