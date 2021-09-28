Tarlaya giren otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun İkizpınar Mahallesi kesiminde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Malatya’dan Elbistan istikametine seyir halinde olan Latif K. (60) yönetimindeki 46 E 0080 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Otomobil, yol kenarındaki tarlaya girdikten sonra takla attı. Kazada; hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Nejla K. (57) yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarak olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis görevlileri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.