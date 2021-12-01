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Tarlaya giren otomobil ağaca çarptı: 3’ü çocuk 5 yaralı

Elbistan’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya girdikten sonra ağaca çarptı. Kazada, anne-baba ve 3 çocuğu yaralandı.

Tarlaya giren otomobil ağaca çarptı: 3’ü çocuk 5 yaralı
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Elbistan’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya girdikten sonra ağaca çarptı. Kazada, anne-baba ve 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, Elbistan-Göksun karayolunun Akçırı Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; C:B.’nin (41) kullandığı 44 F 4499 plakalı otomobil, Göksun’dan Elbistan istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki tarlaya giren otomobil, ağaca çarparak durabildi. Kazada, sürücü ile birlikte 37 yaşındaki eşi N.B. ve Z.H.B.(9), A.B. (7) ve H.B.(4) adlı çocukları yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı aile fertleri, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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