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Tarla ve işyerleri 3 yıllığına kiralanacak

Elbistan’a bağlı 2 merkez ve 12’si kırsal olmak üzere toplam 14 mahalledeki tarla ve işyeri vasfındaki taşınmazlar 3 yıllığına kiralanacak.

Tarla ve işyerleri 3 yıllığına kiralanacak
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Mülkiyeti Elbistan Belediyesi’ne ait olan tarla ve işyeri vasfındaki 35 adet taşınmazın 3 yıllığına kiralanması için açık artırma usulü ile ihale düzenlenecek. Buna göre; Akören, Beyyurdu, Dağdere, Eldelek, Geçit, Izgın, Karaelbistan, Kayageçit, Özbek ve Yapraklı mahallelerindeki tarla vasfı taşıyan 28 adet taşınmazın kiralama işlemi gerçekleştirilecek. Kiralanacak taşınmazların büyüklüğü ise 2 dönümle 89 dönüm arasına değişecek. Aynı ihale kapsamında Kümbet Mahallesi’nde arsa vasfındaki 1 taşınmaz ile Güneşli Mahallesi’ndeki 6 işyeri kiralanacak. İhaleler; 15 Ekim günü Elbistan Belediye Meclisi salonunda yapılacak.

Taşınmazların kira süresi sözleşme tarihinden itibaren başlayacak. Birinci yılın kira bedeli, KDV, tellâliye ve ihale kararlarına ait damga vergisi ve sözleşmeye ait damga vergisi sözleşmenin imzalanmasından önce peşin olarak ödenecek. Diğer yılların kira bedelleri, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın, bir önceki yıla ait kira bedelinin yıllık yurt içi üretici fiyat endeksi oranında arttırılması suretiyle her yıl sözleşme tarihinde ödenecek.

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Tarla Ve Işyerleri 3 Yıllığına Kiralanacak