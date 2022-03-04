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Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraşlı isme emanet

Görevden istifa eden Bekir Pakdemirli’nin yerine Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraşlı isme emanet
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2018 yılı Temmuz ayından beri yürüttüğü Tarım ve Orman Bakanlığı görevinden affını isteyen Bekir Pakdemirli’nin yerine Kahramanmaraşlı Vahit Kirişçi atandı. Söz konusu atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vahit Kirişci kimdir?

Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960’da, Kahramanmaraş’ta doğdu. Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi’nde tamamladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995’te doçent, 2001’de profesör oldu. 16’sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi. 22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem’de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem’de aynı Komisyon’un Başkanlığına yeniden seçildi. İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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