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Tarım Krediden gübrede indirim

Gübre fiyatlarındaki artışlara karşı piyasayı regüle eden Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerin yanında olduğunu ve ülkenin gıda güvenliğine verdiği önemi göstermek üzere kimyevi gübrelerde ton başına 1.100 TL’ye varan indirim yaptı.

Tarım Krediden gübrede indirim
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Tarım Kredi Kooperatifleri, 158 yıllık tecrübesinden aldığı güçle Anadolu’nun her köşesinde çiftçi ile dirsek temasını sürdürürken, Merkez ve 17 bölge birliği, 1.615 kooperatif, 200 hizmet bürosu, her biri kendi sektöründe öncü 19 şirketi ve 800 binden fazla ortağı ile Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kur Korumalı TL Mevduatı” açıklaması öncesinde piyasaya göre ton başına 3.800 TL’ye varan avantajlı fiyatlar oluşurken, söz konusu durum, döviz kurlarındaki düşüş trendiyle birlikte piyasanın gübre fiyatlarını indirmesinde de en önemli etken oldu. Gübre fiyatlarındaki artışlara karşı piyasayı regüle eden Tarım Kredi Kooperatifleri, 25 Aralık 2021 tarihi itibariyle kimyevi gübrelerde ton başına 1.100 TL’ye varan, yavaş salınımlı gübreler ile damla sulama ve yaprak gübrelerinde ise ortalama yüzde 20 oranında indirim yaptı.

Bu indirimli fiyatlar ile çiftçilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi, tarımda verimliliğin ve kalitenin arttırılarak tarımsal üretimin sürdürülebilmesi hedeflendiği belirtildi.

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Tarım Krediden Gübrede Indirim